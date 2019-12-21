奧斯塔羅12星座一周運勢。（圖／奧斯老師提供）

下週（12月23日到12月29日）的12星座運勢出爐啦！在跨年之前還不趕緊看看自己的運氣如何。奧斯老師也提醒，下週有4個星座的朋友，運勢會比較低迷，要多加注意，避免不必要的紛爭與衝動花錢的狀況。

1.牡羊座

開運顏色：銀色

幸運數字：15

整體運勢★★★

大環境的不穩定，讓牡羊座的朋友在下週內心感到惶恐不安，不過也正因如此，牡羊座會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，算是心情起伏較大的一週！看似穩定的感情，也存在著問題，最好花時間處理一下，而財運則是普通，避免投機的投資方式，建議這週保守的過。

2.金牛座

開運顏色：紫色

幸運數字：43

整體運勢★★★

下週金牛座面對許多事情都沒有耐性，導致你的情緒起伏較大！奧斯提醒下週要多發揮思考週詳的優點，因為下週你的思緒混沌，因而導致許多問題產生！在感情上也要多花耐心解決事情，而財運則是不太理想，要避免衝動的支出，建議花錢之前要多想一下！

3.雙子座

開運顏色：綠色

幸運數字：86

整體運勢★★

下週雙子座的想像力與創造力消退許多，有些自我封閉的狀況，也因此懷疑起自己的能力，最後連行動力也受到影響。奧斯提醒下週要適時地增加自信，也要避免偷懶想走捷徑想法，適時向外求援才能有效改善狀況喔！感情上有溝通不良的狀況出現，找時間坐下來好好解決吧！正偏財運較平淡，不太有貴人帶財！另外，在投資方面下週要多避免，因為有盲目投資招致損失的可能性！

4.巨蟹座

開運顏色：灰色

幸運數字：76

整體運勢★★★★★

下週巨蟹座會是開心的一週，心靈上的喜悅反應在外，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩惱的事情，也都在畫下個段落，讓長久以來的緊繃，放鬆不少。感情上下週充滿濃烈的愛意，相處將更加融洽；而單身的朋友，下週會有桃花出現。而財運也不錯，在金錢上將獲得回報。

5.獅子座

開運顏色： 藍色

幸運數字：53

整體運勢★★★★

下週獅子座的思緒將靈活了起來，處事也踏實許多，是個向前邁步的一週，但對事情的堅持度卻下降，會出現三分鐘熱度的狀況，因此這方面要特別注意。感情上避免好高騖遠，面對彼此的情感也都更著重在現實的發展。本週有支出過多的可能性，要注意不必要的花費，避免一時的衝動而破費喔！

6.處女座

開運顏色：黃色

幸運數字：46

整體運勢★★

下週處女座的朋友有些自找麻煩，面對事情也多了點猜忌，而這樣的狀況導致你焦躁憂慮許多，甚至連睡覺時，腦袋都還想個不停！奧斯提醒面對想不通的事情，別再自尋煩惱，也可以適時向朋友求助。感情上也要避免過度猜疑的狀況，好好調整自己的心態，別毀了自己的感情。而本週財運不太裡想，要避免衝動購物！

7.天秤座

開運顏色：天空藍

幸運數字：89

整體運勢★★

下週回憶三不五時浮現在天秤座的生活中，因此會出現守舊的狀況發生，也導致你不願意跨出新的一步，讓自己孤獨許多。下週要多避免念舊影響到你目前的生活！且伴侶間容易為小事爭吵，要三思而後行。而財運則不是太理想，甚至有小破財的機會。

8.天蠍座

開運顏色：白色

幸運數字：33

整體運勢★★★★

下週天蠍座將有踏實穩定的生活，過去繁雜擾人的事情都將在下週減緩許多，讓你在感到開心。而你也因此開始表現出可靠的感覺，讓週遭的朋友安心許多，感情發展也趨於穩定，單身者若有中意對象，可以嘗試告白，財運方面則是還不錯，可多著重在理財規劃！

9.射手座

開運顏色：土黃

幸運數字：56

整體運勢★★

下週射手座的物質慾望提升許多，因此讓自己的心靈層面空虛許多，奧斯提醒下週要多注意一下自己內心的感受，避免透過物質追求來彌補內心的缺乏會比較好喔！感情上要多注意貌合神離的情況，而財運部分則不太理想，因此下週也不建議投資。

10.魔羯座

開運顏色：天藍色

幸運數字：32

整體運勢★★★

下週的魔羯座很愛計較，甚至有競爭的狀況，良性競爭有助於鞭策自己，但下週的競爭多是偏惡性的競爭，因此要注意過度的好勝心，讓自己把成功的機會推走囉！感情上雙方價值觀會有所出入，導致摩擦產生。財運不錯，但要留意如何守財，因為這波財運屬於來的快去的也快的類型。

11.水瓶座

開運顏色：橘紅色

幸運數字：12

整體運勢★★★

下週的水瓶座因為受夠了緩慢的步調，顯得衝動不少，但奧斯提醒，這樣衝動反而容易鑄下大錯，所以下週最好要做全方位的考量，別一昧的向前衝！感情上遇見瓶頸，要重新檢視兩人間的問題並好好解決。財運一般，可能有小財，但要見好就收。

12.雙魚座

開運顏色：黑色

幸運數字：30

整體運勢★★★★

雙魚座的運勢不錯，態度穩重踏實，讓你對事情的掌握度提高許多，而一直堅持努力做某些事的朋友，在下週也能看到成功的曙光。在感情上雙方也更加願意為彼此附出，且財運很好，加薪的機會頗大，投資方面也可以多留意，下週或許會有不錯的投資機會！

【本篇獲奧斯占卜師同意轉載】

(中時電子報)