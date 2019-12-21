慶祝「大內小賣所」開張，拍照打卡送限量小禮物。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

慶祝「大內小賣所」開張，拍照打卡送限量小禮物。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

台南市大內區龍貓彩繪村是熱門觀光景點，現在又多了一處拍照打卡熱點，兼具社區導覽休憩小站暨文創特產商品展示販售功能的「大內小賣所」今天（21日）正式開張。

大內龍貓彩繪村入口原有一閒置土角厝，在交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處與台南市大內區石子瀨社區發展協會合作下，由酪梨文創坊與有村藝術團隊經過半年整理彩繪，，內外空間已煥然一新。

大內小賣所有石子瀨社區「酪梨文創坊」進駐認養維護，周末假日開放為遊客服務，平日則可採預約參觀，慶祝小賣所開張，準備了200份送小禮物要送給來拍照打卡遊客。

大內是全台最大的酪梨產地，石子瀨社區發展協會「酪梨文創坊」積極推廣酪梨文化，收購不起眼的酪梨果實，解決果農產量過剩的問題，發展出特色商品，如：酪梨籽拌麵、酪梨籽茶等，更就地取材推廣甜根子草手抄紙、手工書等獨有工藝商品帶動地方產業行銷。

西拉雅管理處許主龍處長表示，大內小賣所不僅展示酪梨相關產品，還有社區居民手作酪梨創作及大內周邊旅遊資訊，更是網美網帥必拍照打卡的景點。

大內區除了有知名的龍貓彩繪外，鄰近有南瀛天文館、走馬瀨農場、台南山上水道花園博物館，歡迎親子同遊、樂齡共遊。

(中時 )