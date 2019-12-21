行政院副院長陳其邁。（摘自陳其邁臉書）

挺韓、罷韓大遊行今齊聚高雄「拚場」，外界關注去年選高雄市長失利的行政院副院長陳其邁是否會出席罷韓大遊行？陳其邁並未給出回應，只稱禮拜六當天行程很滿，但臉書卻又貼出一張回高雄的照片，並留下三字「到家了」，留下想像的空間。

陳其邁於臉書以「致高雄」為題，發文表示，一年了，你好嗎？在北部工作的親人，有回到你的身邊嗎？一年前，在各式各樣充滿希望的大氣球陪伴下，我們大家開心的與家人、朋友們，一起走在五福路上，期盼你能更好、生活能更幸福。那時的我們，鬥陣作伙心繫你的未來！這樣的心意，讓身為高雄人的我，眷戀不已！

陳其邁指出，在行政院服務，這三百多個日子，南來北往，最放心不下的，還是高雄。登革熱疫情發生，或者高雄作大水，「我本能的反應，回家！做我可以做的任何事情」。盯著高雄的建設，開會、協調，掌握進度。行政院已核定大林蒲遷村計劃。橋頭科學園區，正全力加速進展。捷運紅線路竹延伸線綜合規劃報告，行政院很快就會核定！

對於高雄的建設發展，陳其邁也表示，行政院在日前也已經核定捷運黃線、國道10號里港延伸至六龜的可行性評估。台86向東延到內門的可行性評估報告，行政院正積極審議中。捷運紅線林園延伸線，市府於上月陳報可行性研究，目前交通部也會加速審查。這些都讓我對故鄉的未來發展，感到雀躍不已。這是我對你的承諾，也是我對自己的承諾。

但是否會參加罷韓遊行，陳其邁最後一段話似乎透露著玄機，只見陳其邁這樣表示，「今晚，在台北忙完後，趕上高鐵，匆忙在車上解決了晚餐。當廣播響起『列車即將抵達左營』，告訴我：『到家了』。期待明天一定是個非常非常好的天氣。因為你、我和所有高雄人一樣，都在乎高雄」。「We care. We do care」！

(中時電子報)