正值大陸慶祝澳門回歸20周年之際，中國大陸國家主席習近平20日晚與美國總統川普通話，除了提到第一階段貿易協議有利於美陸與世界經濟，同時強調陸方對美方在涉及台灣、香港、新疆以及西藏等消極言行表示嚴重關切，希望美方認真落實雙邊多次會晤與通話達成的共識。

據新華社報導，習近平指出陸美兩國在平等和相互尊重基礎上達成了第一階段經貿協議。在當前國際環境極為複雜的背景下，陸美達成這樣的協議有利於大陸，有利於美國，有利於整個世界和平和繁榮。

習近平表示，現代經濟和現代技術已將世界連為一體，陸美利益更加交融，雙方在合作中會出現一些分歧，只要雙方始終把握陸美經貿合作互利共贏的主流，始終尊重對方國家尊嚴、主權、核心利益，就能夠克服前進中出現的困難，在新的歷史條件下推動陸美經貿關係向前發展。

習近平也在通話中強調，陸方對美方近來在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切。他表示，這些做法干涉了大陸內政、損害了陸方利益，不利於雙方互信合作，並希望美方認真落實雙邊多次會晤和通話達成的重要共識，高度關注和重視陸方關切，防止兩國關係和重要議程受到干擾。

川普在通話中說，美陸達成第一階段經貿協議，對於美國、大陸和整個世界都是一件好事，兩國市場和世界對此都作出了十分積極反應。美方願同陸方保持密切溝通，爭取盡快簽署並予以落實。他並表示，期待有機會通過各種方式與你保持經常性溝通，相信美陸兩國能夠妥善處理分歧問題，兩國關係能夠保持順利發展。

習近平同日參加了慶祝澳門回歸20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮。他當時表示，香港、澳門回歸祖國後，處理這兩個特別行政區的事務完全是大陸內政，用不著任何外部勢力指手畫腳，「中國政府和中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務」。

(中時電子報)