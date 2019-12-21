由We care高雄、公民割草行動與台灣基進發起的「罷韓大遊行」，明日（21）將於高雄舉辦，挺韓大遊行亦將同日「尬場」。韓粉網友貼出跟老公的高鐵車票，宣示正出發前往高雄！雖趕上車讓他們鬆了口氣，卻也擔心被住在高雄的深綠婆家認出，讓他大冒冷汗。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「出發啦！導航怪怪的，害我差點趕不上，幸好已經搭上啦！高雄我來啦……其實婆家在高雄，但沒讓他們知道我回去，因為他們是深綠的。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過2100個讚、近200則留言與數十次分享。

其他網友紛紛回應：「辛苦你了，下次回婆家你就不停的稱讚，高雄馬路好平、水溝好乾淨、天空變得好藍、空氣好清晰」、「親人說不動不同黨真是糟糕又頭痛無奈」、「今天先到嘉義姐夫家探望姊，姊夫說綠到出汁誰提挺藍就三字經出口的親戚居然挺韓國瑜？我難置信數次確認……激動難言喻我哭了。感恩老天讓他看到真相，邪不勝正謝天謝地」、「高雄的路妳可以安心隨便騎因為不用閃坑洞」、「我們一起加油」。

(中時電子報)