這真的太糗了！大陸一名男子在吃火鍋時，竟在鍋內發現了一個保險套，氣的他當場拍照存證，並將照片PO上網路，批評這家火鍋店的衛生太差。在他將照片公布後，許多網友也幫著男子「出氣」，紛紛給該店家留負評。然而不久後案情竟出現大逆轉。

據《南洋商報》報導，5月份時管男在陝西省的安康市一間麻辣火鍋店吃飯，過程中卻突然見到鍋內有一個「保險套」，氣的管男拍照存證後直接上網「公審」對方，許多網友見到後力挺管男，紛紛給涉事店家留下負評。

發現此事的店家一看「保險套」照片卻氣的將人告上法院。原來管男手上拿的根本不是保險套，而是他當時點的一盤香腸上的「腸衣」。由於當時管男沒有將香腸煮熟即食用，才造成這場烏龍風波。

在證實並非保險套後，管男立刻刪除所有文章和照片，然而這起事件已經嚴重侵害了店家聲譽，遂進入法律途徑。日前，法院判決結果出爐，認為管男的指控缺乏事實依據，已經超過了言論自由的權利，且侵害了火鍋店的聲譽，因此要求管男必須在7天內發布道歉聲明，並賠償對方人民幣7260元(約台幣3萬)。

(中時電子報)