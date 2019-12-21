網紅「波特王」近日與蔡英文總統合作拍影片，進而引發「解約」風波，也讓波特王紅到翻紫，成為家喻戶曉的「愛國Youtuber」，但本刊調查，波特王出道之初是在網路上推銷自家販售的梅精，但梅精曾因廣告和產品標示被衛生局開罰百萬，他在網路上反擊而竄起，而他販售的梅精卻連藥師都曾寫分析文打臉：「我才不會吃」。

本刊調查，波特王販售的梅精要價不斐，50公克就要近千元，該產品標榜有機酸含量達75.4%，宣稱能幫助入睡、養顏美容、促進新陳代謝等等，在網路上列了10大好處，還請來許多藝人和網紅試用拍片，生動宣傳效果使這款梅精在網路上爆紅，許多民眾爭相購買，但其效果卻備受藥師質疑。

波特王販售的梅精曾被高雄市衛生局多次開罰。（圖／翻攝畫面）

醫藥專頁《True Health健康說真話》曾分享梅精分析文章，認為廠商宣稱的好處只是廣告台詞，有機酸數值也不代表梅精品質，若想排便順暢、解決便秘，吃奇異果、木瓜、芭樂等富含膳食纖維的水果也是很好的選擇。

該文章指出，梅精幾乎可說是梅納反應的產物，而目前已證實梅納反應會生成「丙烯醯胺」，「也就是之前大家說黑糖會致癌的主角」，專業藥師直言「梅納反應後黑黑糊糊東西，有安全疑慮，我才不想碰。」

由於網友留言推薦該產品，內容又渉及誇大療效，致該產品曾因廣告不實和產品標示問題，從2015年到2018年間被高雄市衛生局多次開罰，總金額達百萬元，衛生局解釋是因多次接獲民眾檢舉，依法處理絕無針對性。

面對自家產品遭攻擊，波特王總是第一時間跳出來澄清，多次拍影片反擊，澄清自家梅精絕沒有驗出丙烯醯胺，但沒想到卻因此意外成為網紅，他如今又因解約風波再度掀起討論，梅精買氣也跟著水漲船高，台灣網友也紛紛力挺，揚言要用新台幣讓產品下架，但實際效果如何還是因人而異。

延伸閱讀

(中時電子報)