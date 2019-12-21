根據台灣癌症登記資料顯示，每年約有3,500人罹患淋巴癌，為國人癌症十大死因第九名。淋巴癌又稱作「沉默的癌症」，原因在於初期症狀與感冒相似，像是發燒、咳嗽等，而容易讓人輕忽。

然而，目前淋巴癌常見的治療方式為化學治療(含rituximab藥物），如果患者為B型肝炎帶原者(血液檢查表面抗原陽性），則需同時接受預防性抗病毒治療，來避免因為B型肝炎病毒(HBV)活化而引發猛爆性肝炎或肝衰竭等併發症。

如果這些淋巴癌患者曾感染過B型肝炎，但目前已非帶原者(血液檢查表面抗原陰性、anti-HBc抗體為陽性），約有10%～30%的比例，在淋巴癌的治療過程中會導致B型肝炎再次復發，嚴重者甚至會引發肝功能失代償（即肝臟失去代償功能而無法發揮作用），進而造成患者死亡。

也就是說，患者在治療淋巴癌的過程中，雖然癌細胞被抑制了，反而因為誘發B型肝炎病毒而造成肝臟病變。

值得注意的是，在台灣全民接種B型肝炎疫苗之前（1985年出生者），約一半以上成年人過去曾感染過B型肝炎。由於B型肝炎在我國的盛行率相當高，大約60%的成人曾經感染過B型肝炎病毒，因此，淋巴癌與B型肝炎之間的關係相當值得關注。就目前的治療方式，這些曾經感染過B型肝炎但目前已非帶原者的淋巴癌患者，在淋巴癌的療程結束後，並不會特別注意到B型肝炎是否有復發的情形，也沒有持續的監測或治療。

為此國家衛生研究院群體健康科學研究所、癌症研究所及臺大醫院研究團隊共同合作，針對曾感染過B型肝炎的淋巴癌患者，依據現行做法遇到的困境提出兩種改善策略─「常規B型肝炎病毒量檢測」及「預防性B型肝炎抗病毒治療」，研究發現，若在淋巴癌治療初期進行「預防性B型肝炎抗病毒治療」，既能降低B型肝炎復發的機率，且更具成本效益。

鄒小蕙博士表示，定期監測B型肝炎病毒量的治療策略相對被動，如果能採取主動的預防策略，及早進行預防性B型肝炎抗病毒治療，就能讓淋巴癌患者免受B型肝炎復發之苦。

(中時電子報)