歷經傷兵人數創紀錄的2019球季，洋基球團揮刀開除了體能教練克勞斯(Matt Krause)。克勞斯任職於洋基6年，他還剩下兩年合約，雖然不清楚球員受傷是否因為克勞斯無能，但外界可以理解高層的惱怒。就像本季先發投手表現不力，也導致投手教練羅斯柴德(Larry Rothschild)被開除。

洋基今年出現前所未見的30位傷兵，去年亦多達20位。季後賽投手失利其實也是因為缺兵缺將，包括前王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)、貝騰塞斯(Dellin Betances)，他們在季後賽來不及找回身手。季外洋基不惜血本補強，當然會擔心自己重金投資的新王牌寇爾(Gerrit Cole)在明年受傷。

除了投手之外，主砲賈吉(Aaron Judge)揮棒時傷到側腹肌缺陣54場，史坦頓(Giancarlo Stanton)左二頭肌拉傷缺陣上百場，安杜哈(Miguel Andujar)季初右肩開刀整季報銷。諷刺的是克勞斯2017年獲選「年度最佳肌力體適能教練」，結果之後兩年爆發50位傷兵，這到底該怪誰呢？

(中時電子報)