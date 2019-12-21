冬至必吃的就是湯圓，中醫師也推薦大家吃這碗，營養價值高，補氣益血又養顏，對不少女性朋友來說是極好的滋補聖品。今年就和家人一起過個又甜又暖的冬至吧！

冬至是寒暑交替的轉折點，也是人體陰陽轉變的時間點，因此在冬至好好進補，更能保護你一整年都能保有旺盛的精力，中醫師郭大維推薦大家，冬至吃「桂圓紅豆紫米湯圓」，營養價值非常豐富，除了補氣益血外，還能養顏護膚，加上紅豆和健脾的紫米，既能夠暖胃又能養氣補血。

冬至吃這碗，醫師表示，養氣補血又養腎。（圖／扶原中醫總院長郭大維醫師提供）

準備材料：

小湯圓適量

紫米80克

桂圓50克

紅豆100克

紅糖30克

冰糖60克

料理方法:

前一晚將紅豆洗淨後放入冷凍並浸泡紫米，桂圓浸泡米酒備用，將紅豆和紫米放入裝滿800毫升的水中，中火蓋鍋煮15分鐘，再轉小火煮35分鐘。等到紅豆軟綿後，即可加入糖及桂圓，悶煮5分鐘即可。而另一鍋則用清水煮湯圓，熟了之後再把湯圓放入桂圓紅豆紫米湯內就完成這道養生甜品。

冬至必吃的就是湯圓，中醫師推薦大家吃這碗，營養價值高，補氣益血又養顏。（影片由扶原中醫總院長郭大維醫師提供）

【本文獲扶原中醫總院長郭大維醫師授權轉載】

(中時電子報)