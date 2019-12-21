由We care高雄、公民割草行動與台灣基進發起的「罷韓大遊行」，今日將於高雄舉辦，挺韓大遊行亦將同日「尬場」。曾在質詢期間對國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜翻白眼，獲封「白眼女神」的市議員黃捷，被韓粉視為「眼中釘」，昨日雙方遊行前夕，在臉書痛批高市府打壓性別平等，高喊：「我準備好站出來為高雄而走了！你呢？」

黃捷昨日在臉書發文，開首特別標註「光復高雄保衛臺灣」、「淘汰歧視拒絕霸凌」二大關鍵字，並疾呼：「就是明天！我準備好站出來為高雄而走了！你呢？」

黃捷寫道：「臺灣在今年正式通過同婚法案，終於給予同性戀者最基本的婚姻保障，然而本來支持多元價值、友善包容的高雄近一年來卻受到各種打壓，像是市長賢伉儷多次發表各種性別歧視言論，沒看過性教育課本卻大放厥詞批評太開放、公然造謠打擊專業教育者，教育局更兩次下架性平研習、與反性平團體密切合作等等，與進步價值背道而馳。」

不僅如此，黃捷更進一步指出：「另外，議會性平監督小組提案連續三次被國民黨議員以多數暴力否決，某位議員甚至直接針對我本人，質疑我『是不是對於性別平等覺得自己權益有受損』才提案的，不顧我的意願拿我的性傾向大作文章，在公開直播的高雄市議會殿堂出現這樣赤裸裸的霸凌，實在是對高雄市民甚至全臺灣民眾最壞示範。」

文末，黃捷激動表示：「這一年來我們實在忍無可忍了！讓我們光復高雄、保衛台灣，與我一起走在『彩虹大隊』，告訴那些『最需要性平教育卻又最反對性平教育的人』『高雄人受夠了！』一起捍衛我們要的多元自由和平等權益！」

(中時電子報)