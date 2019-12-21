針對民進黨團力拚在跨年夜當天通過「反滲透法」，國民黨今年將在具歷史意義的行憲紀念日舉行「護憲座談」，前總統馬英九確定受邀出席。據了解，馬將論述中華民國憲法的重要性與歷史源由，預計針對蔡政府3年來諸多違憲毀憲的舉措提出批判。

選戰進入最後倒數，國民黨強打「無能、傲慢、濫權、酬庸」八字箴言，國民黨總統候選人韓國瑜今年國慶演說上強調，若當選，堅守中華民國憲法，以台灣優先、堅守自由，守護民主。

此外，黨主席吳敦義也多次在造勢場合提及，若能重返執政，將撥亂反正；征戰台南艱困選區的「小辣椒」洪秀柱日前表示，兩岸之間需要智慧來保護台灣，「智慧」就是中華民國憲法。因此，黨中央特地選在行憲紀念日舉辦「護憲座談」。

青年團總團長田方倫表示，當天最大亮點為前總統馬英九，他透露，原本拿著憲法個案邀請年輕人前來聆聽，效果很差，後來提及馬會來，就掀起青年興趣。

田方倫說，當馬英九化身「馬教授」時，他會深入探討法律細節，由總統的高度，抨擊蔡政府3年多來諸多施政違法違憲事蹟，絕對足夠，年輕人也很吃這一套，將助攻青年選票。

據了解，馬英九將在座談上論述中華民國憲法的重要性與歷史源由，預計針對蔡政府3年多來諸多違憲毀憲的舉措提出批判。據悉，當天也邀集熟悉法學知識的國家政策研究基金會執行長高永光、前司法院副院長蘇永欽、資深媒體人董智森等人到場。

(中時 )