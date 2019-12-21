想到酸酸的柑橘類水果就想到維生素C？如果你吃柑橘類的目的在於補充維生素C的話，不是要吃橘子，也不是桶柑或茂谷柑，柳丁是最好的選擇。

為什麼呢？因為數字會說明了一切。根據衛福部食品營養成分資料庫，柳丁的維生素C含量居柑橘家族之冠。

在柳丁、橘子、茂谷柑及桶柑等四種常見的柑橘類水果中，每100克的柳丁含41毫克的維生素C，相同分量的橘子只有27毫克的維生素C。換言之，橘子的維生素C約只有柳丁的6成。茂谷柑的維生素C是 38毫克，桶柑則為30毫克。

維生素C的功效除了較為人所知的防感冒、美白、抗氧化，以及增加鐵質的吸收外，其防癌、甚至抗癌的效果近年開始受到學術界的重視。

《科學（Science）》雜誌曾刊出一篇研究，發現在實驗室的環境下，高濃度的維生素C有助於遏止KRAS與BRAF基因突變型的大腸癌。文中指出，此類型的腸癌對化療的反應不佳，不過萃取的高濃度維生素C卻可抑制腫瘤的生長。

台灣癌症基金會也撰文指柳丁為「療疾佳果」，除了高含量的維生素C外，也含有類胡蘿蔔素，可保護細胞膜的完整，並防止細胞受到傷害。同時，柳丁中的維生素P能夠強化血管。

基金會也在文中指出，柳丁從皮到果肉都可以使用，果皮洗淨曬乾後食用，和橘皮一樣，也能止咳化痰。

柳丁從皮到果肉都可以使用，果皮洗淨曬乾後食用，和橘皮一樣，也能止咳化痰。（圖片來源：Pixabay）

除了食用，主婦聯盟表示，柳丁皮也是極佳的石化清潔劑替代品。將柳丁皮加水至覆蓋住的程度先煮滾，隨後轉小火繼續煮15分鐘，使柳丁皮裡面的精油充分融入水中。再以水和白醋100比1的比例加入後者，即可成為環保的弱酸性清潔劑。不僅適用於清潔家具、地板，甚至可來於清潔浴廁。

環保署環境檢驗所也指出，柳丁皮曬乾後可包在絲襪內吊掛於室內，就是簡易的驅蚊方式。

果皮要有彈性 外型較小果汁率高

農委會台南改良場副研究員張汶肇建議，柳丁要以摸起來有彈性者為佳，如果是「軟趴趴的，就已經失水。果皮要很飽滿，能看見毛細孔，」他說。

張汶肇也提醒，柳丁有別於一般水果，不一定是愈大愈好，若上傳統市場挑選，可選擇果實較小如雞蛋丁的品種。他認為，較小的柳丁果汁率高，甜酸兼備，風味濃郁。

傳統上，柳丁的農藥使用量在柑橘類水果中相對算少，原因是過去以雲林、嘉義和台南為主要產地的柳丁種植面積太大，生產過剩，導致販售價格不高，農民投入成本購買農藥的意願降低，張汶肇指出。儘管近年種植面積縮減，期望提升柳丁價格，農藥的使用仍會遵守一定的規範，在採收前的一到一個半月，便不會再噴藥，他說。

至於市面上的柳丁有時會出現白色粉末，張汶肇說那是石灰粉，目的在防止果實被太陽曬傷。此種沾粉的現象常見於進口品種，由於台灣的柳丁在採收之後便會送進集貨場過水清洗，較沒有被白粉附著的現象。

(中時電子報)