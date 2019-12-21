直播》3000警力聚高雄 陳家欽：暴力犯立即逮捕 10:082019/12/21 中時電子報 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警政署長陳家欽在遊行前，呼籲民眾理性和平勿產生衝突。(圖/取自直播截圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 挺韓罷韓遊行恐有衝突，陳家欽在活動之前鄭重呼籲雙方負責人須負起社會責任。必須約束號召的民眾，希望兩方能和平理性的表達訴求。也表示已經布署了3千多名警力在現場待命，若有任何違法行事，將會直接逮人，決不寬貸。詳情請看中時直播 LIVE/ 警政署長南下坐鎮，高市警局受訪 (中時電子報) #理性 #衝突 #直播 #遊行 #負責人 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺韓將登場 張善政：挺韓人數表下架蔡的民意 12:232019/12/17 政治 田尾耶誕遊行嘉年華 周末一起花園大冒險 15:342019/12/17 生活 企業逃漏稅 負責人遭國稅局限制出境 17:522019/12/17 財經 蔣經國日記公開 曝美斷交痛苦、理性安人心決定 08:342019/12/18 國際 韓粉快存！挺韓遊行路線公布 韓國瑜預計13：45到場 11:182019/12/18 政治 挺韓、罷韓21日遊行人氣誰較高？網路投票竟一面倒 19:542019/12/18 政治 百萬粉正妹直播吞「黑黑一大條」 網友崩潰：母湯！ 00:022019/12/19 社會 遊行人潮大車拚！九成網友認為挺韓＞罷韓 13:352019/12/19 政治 罷韓挺韓21日遊行恐爆衝突 AIT籲美公民迴避 18:252019/12/19 政治 整車罷韓連署書丟路邊？Wecare尹立：遊行裝置藝術 18:212019/12/20 政治 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 驚！警廣人氣主持人「阿國」 約砲持毒遭逮 - 社會 人妻「半套」抵換吸毒 安蟲性起硬吃「全餐」 - 社會 「羶男性女」超大膽 佛寺內上演「陰陽交合」網瘋傳 - 社會 3歲女兒不像我！他偷驗DNA崩潰被綠了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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