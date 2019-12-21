挺韓罷韓遊行恐有衝突，陳家欽在活動之前鄭重呼籲雙方負責人須負起社會責任。必須約束號召的民眾，希望兩方能和平理性的表達訴求。也表示已經布署了3千多名警力在現場待命，若有任何違法行事，將會直接逮人，決不寬貸。詳情請看中時直播

(中時電子報)