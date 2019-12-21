儘管湖人前鋒庫茲馬本季因傷只打20場，卻是今年夏天湖人僅存的年輕核心，沒想到《ESPN》資深記者溫霍斯特爆料，湖人總教練佛格認定庫茲馬並不適合球對當前體系，才會不肯重用庫茲馬，尤其是跟「小皇帝」詹姆斯不太合。

「這就是為何我認為庫茲馬本季在場上表現很掙扎，人們都在討論他的數據，但他最重要的還是上場時間，因為佛格並不認為庫茲馬適合湖人體系，」溫霍斯特說，「如果你看詹姆斯過去12年待過球隊，只有射手與防守者適合跟他搭檔。」

庫茲馬本季場均11.1分、3.4籃板，跟上季場均18.7分、5.5籃板相比，確實下滑不少，問題出在他本季平均上場時間只有23.1分鐘，比起上季整整少了10分鐘，嚴格來說，在兵多將廣的湖人，佛格根本找不到時間讓庫茲馬多打一點。

所以溫霍斯特建議湖人不妨考慮交易庫茲馬，目前或許可以拿庫茲馬，去跟國王交易同樣不受重用的塞爾維亞籍射手波達諾維奇，畢竟跟庫茲馬相比，波達諾維奇在明年自由市場的價值，遠遠勝過庫茲馬，問題是湖人高層願意這樣做嗎？

(中時 )