今天下午高雄挺韓、罷韓遊行街頭對壘，外界擔心恐有衝突，雙方支持者也擔心對方是否會自導自演，警政署長陳家欽今早進駐高雄，對此表示確實掌握一些情資，但必需呼籲雙方活動負責人要擔起社會責任，約束群眾合法參與遊行，理性表達訴求，警方也在各熱點部署警力，若有暴力現行犯，一定當場逮捕、法辦。

為了挺韓、罷韓遊行，警政署指揮所進駐高雄，陳家欽上午9點50分在高市警局接受媒體聯訪，他強調這次維安警力共部署3000多人，包括高雄警力2000名、警政署支援1200名，針對可能發生治安事故的遊行路線、捷運站、車廂、高鐵站、火車站、國道休息站均有加強戒備，希望今天下午2場大遊行活動平安、平和、順利結束。

陳家欽強調，若有人伺機滋事、破壞、從事暴力者，警方除有防制措施外，也會嚴加制裁，他重申，對於暴力現行犯，一定當場逮捕、法辦。

他說，高雄市跟警政署充分討論過，高市警局平時經過相當演練，很有經驗，針對各個熱點均有重兵部署，包括鐵路警察局、保一、保四、保五也有支援警力，他本人則會全程鎮守在高雄市警局的指揮所，掌握遊行狀況。

此外，藍綠支持者均擔心對方自導自演，鼓動暴力衝突後嫁禍他人，陳家欽回答記者提問時表示，警方確實有接獲一些情資，但他必須呼籲雙方的負責人，申請集會遊行都有責任約束所號召的參與民眾，要大家手法理性、平和訴求，畢竟社會希望祥和、拒絕暴利，呼籲雙方負責人都能負起社會責任約束群眾合法參與活動，警方也會全力戒備維安。

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(中時 )