桃園一名黃姓神棍透過某神壇認識一對母女，誆稱全家遭惡鬼纏身，須靠「開天眼」驅離，且需要19歲女兒幫忙，未料黃男不僅以手指性侵女大生，還載她到全台遶境拜拜，多次在摩鐵性侵得逞，甚至每天性侵1次至3次，害得女大生身心受創崩潰住進療養院，一審黃嫌遭判12年2月，最高法院日前日前判黃嫌加重4年2月刑期，必須入獄16年4月。

黃男抓準女大生全家篤信鬼神，誆稱對方住處風水不佳、有惡靈纏身需作法處理，當時突然女大生家有多人突然意外驟逝，母親身信其有法力，黃男表示惡鬼法力高強，需開天眼才能驅除，並指明需要家中有「法力之乩身」的19歲女大生幫忙，其他人則先行迴避。

黃男向女大生佯稱作法過程僅能穿著內衣及短褲，要求她躺在沙發上並褪下褲子，女大生先是百般不願，但之後被黃男以鬼神之說恫嚇，女大生唯恐家人遭到不測，只好屈服，任由黃男在她上身畫符，並以手指插入性侵。翌日一早，黃男又稱家中香灰、符紙餘燼充滿邪氣，要求與女大生接續開天眼儀式，並命女大生母親不准進房。

黃男趁著女大生酣睡之際，脫去她的衣服，不顧她的激烈掙扎，以棉被蓋住其頭部及上半身，並持法器試圖性侵被害人，女大生在驚痛懼怕之下開始變得歇斯底里，拿東西不斷砸向黃男，黃因此拿出童軍繩將她綑綁在椅子上。碰巧當天是女大生奶奶頭七，表哥覺得一家人莫名缺席有蹊蹺，於是前往女大生住處查看，發現竟是黃男前來應門，問其身分，黃竟謊稱是女大生表哥，被真表哥當場識破，飆罵「我也是表哥！X！我認識OOO19年了，怎麼沒看過你！」

黃男眼見東窗事發，只回了一句「她已經發瘋了」就趁隙落荒而逃。當表哥進屋時，看到女大生被綁在椅子上，不斷崩潰碎念「觀世音來啦！阿修羅來啦！鬼來啦！救我啊」，表哥見她已失控於是給了她一巴掌，女大生才回過神，哭喊著「全天下只剩你能救我了！」後來女大生因精神崩潰被送到桃園療養院就醫。

不料黃男輾轉得知女大生精神不穩，竟私下聯繫女大生，誆稱兩人是三世夫妻，天眼沒開完，家人恐有血光之災，藉著加速「靈修」及進香名義，帶著少女全台環島，並在期間多次性侵少女，每天性侵被害人1至3次不等，回家後還性侵了2個月。不過女大生情況始終沒有起色，黃男又謊稱是家中風水問題，要他們重新裝潢，改變磁場，並趁機偷走鋼琴、數位相機及3瓶紅酒，女大生一家才驚覺黃男是騙子，憤而提告。

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(中時電子報)