wecare台灣大遊行終點鏡球曝光。（wecare台灣提供／曹明正高雄傳真）

wecare台灣大遊行終點鏡球曝光。（wecare台灣提供／曹明正高雄傳真）

挺韓、罷韓大遊行21日高雄街頭登場，罷韓團體將在終點升起直徑5米的鏡球，在60公尺的高空，拖曳4個大布條，並讓群眾以手機、手電筒發光朝鏡球直射，除了打造綠色耶誕樹，也象徵「榮光照耀高雄、永遠平安台灣」。

罷韓團體發起的「wecare台灣大遊行」21日下午1時從高雄文化中心出發，線上報名約5萬人，依去年經驗，參與遊行人數可能達到10萬人，民進黨高雄民代將以個人身分參加，行政院副院長陳其邁人在高雄，也有可能參與。

wecare台灣大遊行除了由wecare高雄、公民割草、台灣基進等團隊共同主導，下午的大遊行也將分成9個大隊走上街頭。發起人尹立表示，過去1年高雄巿長落跑、高雄人的光榮感消失殆盡，這次大遊行要找回高雄人的光榮。

wecare台灣大遊行從文化中心集合出發，沿五福路直走左轉到公園二路，終點抵七賢三路口，除了有「連署書拖拉庫花車」隨隊，遊行隊伍抵達後，尹立將宣讀罷免宣言，最後將升起鏡球、展開布條，由群眾為鏡球打燈。

(中時 )