防刺殺瘋狂演習 保安人員硬上 10:052019/12/21 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雖然社群網路瘋傳一段影片，說這是有人意圖行刺沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed Bin Salman）時，被保安人員阻止的瞬間。不過，種種跡象顯示，場景是在科威特，而當時進行的是保護VIP，防止刺殺的演練。 據《動力》（The Drive）網報導，影片顯示，當身穿長袍的阿拉伯人抵達會場，在保安人員的簇擁下接受迎接時，突然有人發動攻擊。不過，保安人員身手矯健，立即將刺客制伏。 (中時電子報) #沙烏地 #王儲 #保安 #刺殺 #暗殺 #演練 #科威特 #中東 也許您會感興趣 推薦閱讀 超狂！開F-16戰機幽會小三 美將領丟官 02:302018/12/04 軍事 幾百萬美元飛了！美F-15緊急降落前射完飛彈 18:592019/02/22 軍事 太瞎！荷軍演 F-16開火自打 重創戰機 10:012019/04/07 軍事 UFO超鳥！ 韓戰機緊急升空 09:032019/07/02 軍事 差了6公里！瑞士F-5E機隊紀念秀凸槌 15:502019/07/08 軍事 電擊大震撼！亞洲鯉成彈跳爆米花 09:482019/08/03 國際 國際熱門新聞 強硬！不滿美介入台港 習親通話川普勿干涉內政 - 國際 彈劾之後，這個水果紅了，川普卻怒了 - 國際 不擇手段！彈劾案後救選情 川普恐拿貿易協議祭旗 - 國際 辦不到？德執政黨發言人：非核家園是錯的 - 國際 台灣之美躍國際！世界級冒險家登雪山 讚嘆聖稜線超壯麗 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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