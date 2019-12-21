雖然社群網路瘋傳一段影片，說這是有人意圖行刺沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed Bin Salman）時，被保安人員阻止的瞬間。不過，種種跡象顯示，場景是在科威特，而當時進行的是保護VIP，防止刺殺的演練。

據《動力》（The Drive）網報導，影片顯示，當身穿長袍的阿拉伯人抵達會場，在保安人員的簇擁下接受迎接時，突然有人發動攻擊。不過，保安人員身手矯健，立即將刺客制伏。

(中時電子報)