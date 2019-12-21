民進黨副總統候選人賴清德21日上午與黨籍立委候選人謝佩芬在北市大安區通化市場共進早餐，被媒體問及，有人評賴在20日副總統候選人政見發表會的表現，比蔡英文總統更像總統候選人，賴聞後尷尬笑道「謝謝！」

對於高雄挺韓、反韓大遊行今日登場，賴說，希望這在高雄的活動，不管支持哪一方，都要理性平和地辦完，以再次深化台灣民主的意涵，這場總統大選激烈，但大家若能夠理性進行活動，會贏得國際肯定，這是他主要感受；我今天行程在新北還有中台灣，希望再接再厲，讓民進黨席次加一些並過半，讓蔡總統高票連任，發展經濟、照顧弱勢。

媒體詢問，蔡總統被翻出在當陸委會主委時，曾說台灣未來選項只有「一個中國」，賴表示，他不知道這事，陸委會可能會有進一步說明。針對反滲透法拚年底要通過，前總統馬英九認為是違憲，賴說，這部分交給立院好好討論，相信會做最妥善處裡。

針對有民進黨政人士評估，蔡總統會贏國民黨總統候選人韓國瑜200萬票，賴說「黨內有評估嗎？我沒接收這樣的資訊，票沒開出來還不知道，即便有信心，仍要小心、步步為營、繼續打拼。」

挺韓名嘴黃暐瀚指出，總統大選關鍵決定在台北市長柯文哲拿下的58萬票，賴說，柯的票不是跟他一樣嗎？大家都只有1票啊，選票在國人手上，也許市長選舉支持柯，但總統也許支持韓國瑜、親民黨主席宋楚瑜、蔡總統，沒有人能說手上有多少萬票，相信支持柯的選民也不一定同意。針對柯妻陳佩琪說，蔡不是壞人，但怎能放任國家被派系吃乾抹淨？賴說，不知這話從何而來，可能要再講清楚，讓黨中央來說明。

媒體問，賴2014年曾赴陸會見過上海市長，但對韓赴陸卻雙重標準？賴回應，他當時是台南市長，做城市交流，跟韓去香港進中聯辦並會見國台辦主任，這意義上不同，無法相提並論。針對國民黨總統候選人張善政回應自己被賴說「從暖男變憤青」是官逼民反，賴強調，昨天講過不再重複。

(中時 )