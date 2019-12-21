副總統候選人政見發表會昨（20）日登場，兩前行政院長張善政與賴清德交鋒，賴在會上大酸張暖男變憤青引起話題。張善政今在臉書上吐露心情，如果可以當暖男，誰想當憤青？！他提醒賴清德別忘了一件事，去年台灣的最大黨就是「討厭民進黨」！

國民黨副總統候選人張善政是馬政府最後一任行政院長，在任職期間發生台南大地震，他不分黨派對台南全力救災，讓時任台南市長賴清德感念在心，兩人戲稱是「難兄難弟」，頗有惺惺相惜之意。但自從兩人代表國民黨和民進黨，競逐2020大選副總統之職，已無可避免直球對決的局面。

賴清德昨在政見發表會上發言，大酸張善政和韓國瑜搭檔後，就變得不一樣了，暖男變成憤青，任何事情在他眼裡都變成釘子。張善政回嗆，「看到楊蕙如網軍案、公投被沒收，難道能不生氣嗎？如今官逼民反，現在不可能造反，但要出來嗆政府。」

對於被說暖男變憤青，張善政顯然心有所感，他今在臉書上表示，「如果可以當暖男，誰想當憤青？！」張善政que賴清德並解釋，不是他要變成憤青，而是蔡政府三年多來倒行逆施，民怨沸騰。他還提醒賴清德不要忘記了，去年台灣的最大黨就是「討厭民進黨」！

(中時電子報)