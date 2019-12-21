就要參加大遊行！高鐵左營站湧現挺韓支持者

來自台北的民眾到左營為國民黨總統候選人韓國瑜加油。（林瑞益攝）

一群來自台北的民眾到左營為國民黨總統候選人韓國瑜加油。（林瑞益攝）

高雄光榮周年慶大遊行活動將於21日下午舉行，從上午開始，高鐵左營站陸續來了許多來自台北等地的韓國瑜支持者，準備參加下午的遊行活動，儘管各自來的地區不同，但目的都相同，就是希望國民黨總統候選人韓國瑜當選中華民國總統。

曾先生上午帶著一面大國旗在高鐵站迎接從台北搭車到左營的朋友，他表示，他要接的是來自歐洲的朋友。在盼了一會兒後，這團來自歐洲的友人抵達左營高鐵站。

這個歐洲團的團長夏小姐表示，這一群朋友來自歐洲、美國、紐約、溫哥華等地，大家都很有熱情，想要改變台灣；她心裡充滿希望與快樂，覺得中華民國要改變了，勝利在望，心情很澎拜。來自各地的朋友四海一心，韓國瑜一定當選。

另一名來自紐約的曾先生說，這是他第一次回台灣投票，住在美國有許多人都覺得中華民國快不行了，民進黨無能，希望用選票救這個國家。

一團來自台北的朋友，穿著印有「夢想做得到」字樣的Ｔ恤，一早搭火車轉高鐵，到左營支持韓國瑜。他們說，希望台灣未來更好，下一代比我們更好，不要再繼續亂下去。

(旺報 )