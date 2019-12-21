亞太電信董事長呂芳銘表示，看好5G在醫療健康、智慧工業、及智慧交通等三大領域的垂直應用商機，將全力壯大5G生態系。

另外，行政院日前公布5G企業專網專頻政策，確定在4.8～4.9MHz發放專用頻譜，呂芳銘認為，雖然與亞太電當初主張鄰近3.5MHz附近的3.7~3.8MHz頻段發放企業專網用的專頻有些落差，不過，重點在於5G企業專網可望在企業興建新廠時發酵，預期不少企業會在新廠建設企業專網，亞太電與合作夥伴將攜手搶得先機，不過，目前支援4.8～4.9MHz頻段的設備至少還需半年時間才會成熟。

亞太電信20日舉辦「智慧升級 未來零售新商機」研討會，確立未來從4G一直到5G時代，亞太電將協助零售業導入AI人工智慧、人臉辨識、機器人等智慧創新應用，打造智慧零售門市。

根據市調機構統計，2025年全球智慧零售市場的經濟規模可望突破1.5兆美元。近2年，亞馬遜、思科等國際科技巨擘相繼都將智慧零售視為經營重心之一，亞太電信認為這股銳不可擋的風潮已經吹向台灣，包括連鎖便利商店和量販店紛紛推出無人店。

呂芳銘強調，亞太電信是業界第一家推動臉部辨識服務，整合AI視覺辨識相關應用的電信公司，目前，人臉辨識服務已成功應用在智慧零售領域，並已協助全家等實體零售店家加速數位化升級轉型。即將上路的5G，亞太電信將導入智慧零售應用搶先布局，並將智慧零售視為亞太電信壯大5G生態系的重要一環。

日前亞太電已與全家便利商店聯手推出智能販賣機，亞太電信表示，過往實體零售店家面臨巡店過度耗，一天僅能巡視1～2家門市，也無法完整收集消費者輪廓，且量化數據過度單一，導致數據無助於管理，但透過可過濾數據、聚焦影像和高速管理的超聚焦精準管理解決方案，搭配臉部辨識、影像監控等智慧系統，不僅能夠隨時掌握員工服務品質，也能深入了解顧客消費行為，提升門店營運效率、建置虛擬客戶資料庫、商情數據分析及強化損失預防，有效縮短9成巡店時間、營運效率提升5成、銷售業績成長2成，達到刺激消費增加營收的效果，更有效率的經營模式，帶動更多商機。

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