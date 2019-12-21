高雄光榮周年慶大遊行活動將於21日下午舉行，對於國民黨總統候選人韓國瑜在此時出招對付罷韓遊行，文化大學教授胡幼偉表示，綜觀韓國瑜的整個競選活動，韓陣營雖然沒有錢，但卻有部隊、有鬥志、有殺氣。今天下午高雄的兩場藍綠大遊行對決，以軍人形象作為化身的韓家軍，最後當然會獲勝。

胡幼偉發文表示，老韓選高雄市長時，唱的是夜襲，選總統時，唱我現在要出征。他的兵器是穿雲箭，他的支持者叫韓家軍。他的軍旗就是國旗。他的競選服裝是戰鬥機飛行員夾克。他的整個競選活動，充滿軍事與戰鬥氣息。這一招，過去的候選人沒有用過。或許是覺得，軍事作戰的競選方式，和民主選舉不搭調吧！但老韓的以作戰模式競選，卻實驗得異常成功。

胡幼偉指出，就台灣40歲以上的男性選民來講，當兵的日子，是一種長存於心的有趣回憶，老韓的軍事化競選，勾起了男性中老年選民對軍隊的回憶，所以接受度很高，也接受得很自然。對女性選民而言，因為沒有當過兵，加入韓家軍後，突然彌補了這輩子沒玩過軍事遊戲的遺憾，現在跟著老韓出征，也就覺得特別新鮮有趣。

因此，胡幼偉認為，軍歌、軍旗、軍服、作戰的比喻，剛好符合老韓每次選舉都需要逆轉勝的奮鬥情境，讓大家跟著老韓突圍時，有歌可唱、有旗可揮，也就是有了把拚鬥精神具象化的符號憑藉。於是，也就有了殺敵致勝的那股猛勁。所以，這場選舉，老韓沒有錢，但卻有部隊、有鬥志、有殺氣。民進黨那邊，就沒有這一套了。最後，就變成軍人跟老百姓的對決，那當然是軍人容易獲勝了！今天下午，就是韓家軍和老百姓的尬場，誰輸誰贏，早就可以預知了！

(中時電子報)