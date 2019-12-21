員警機車安全駕駛訓練提升觀念技術。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

員警機車安全駕駛訓練提升觀念技術。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

為強化員警正確機車駕駛觀念及操控技術，以利執行勤務時更能保護自身安全，避免發生交通事故傷亡情形，桃園市平鎮警分局21日前往中壢太子駕訓場辦理機車安全駕駛訓練課程，及雨中行車技巧，精實的訓練讓員警深感不虛此行、受益良多。

平鎮警分局分局長李建民表示，警察人員因交通意外造成的傷亡，大多是執行追捕犯罪份子的危險任務，因此特別邀請太子駕訓班主任王興業、本田重機安駕主任黃麟傑及教練鄭治榮，以實際的天路狀況及道路型態，辦理機車進階訓練課程，以提昇員警駕駛的專業技能。

李建民說，員警無論是擔服巡邏或戶口查訪等勤務，大多都是以騎乘機車為主要的執勤方式，所以嫺熟機車操作，是執行外勤工作的重要職能之一，只是多數員警駕駛觀念及操控技術水平與一般民眾無異，實在不敷日後追緝嫌犯、搶救危難之需，因此員警專業操作技巧及安全駕駛觀念的養成，也是警察教育所應正視、解決的課題。

這次機車安駕課程主要包含車輛點檢安全確認、車輛慣熟、煞車力道分配操作、最大煞車力制動操作、彎道制動技巧、綜合轉彎及各項狀況綜合演練等課程，訓練及課程紮實緊湊，期能在短期內有效提昇員警機車安全駕駛能力與技術，並運用於日後執勤工作之中。

(中時 )