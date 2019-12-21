鴻海富士康先前因新廠規劃問題與在美投資的威斯康辛州政府隔空交火，威州政府稱除非重新協商，否則鴻海縮小威州設廠規模將不符減稅優惠資格。不過，美國威斯康辛州州長艾佛斯19日說，鴻海若依照現有已動工的設廠計畫修改鴻海與威州的合約內容，仍有望符合高達30億美元租稅減免的優惠。

艾佛斯（Tony Evers）向美聯社表示，鴻海現在要做的事情，在許多方面都跟之前他們計畫的完全不同，說話要算話。他表示，為了讓威州與鴻海擁有一份能夠反映彼此能預期要做什麼事情的文件，雙方應該坐下來談，他也有信心能在明年初與鴻海簽下新合約。鴻海今年稍早曾提到修改合約的想法。

鴻海2017年與時任威州州長的華克（Scott Walker）簽下一份高達100億美元的投資合約，以換取近40億美元的租稅減免優惠。合約載明，鴻海將於威州打造一座液晶面板園區和製造廠，可望帶來高達1萬3000個工作機會。

不過，但鴻海後來宣布將工廠規模從10.5代面板廠降級成6代面板廠，改製造供手機和其他裝置使用、較小的薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）螢幕，而非合約一開始說好、較大的螢幕，此一決定引起現為民主黨執政的威州政府批評。艾佛斯和其他民主黨批評人士說，由於現在正在建造的工廠和之前在原始合約裡預想的不同，合約裡的條款理當更新。

報導指出，鴻海也透過聲明證實正在和威州談判，但沒有詳細說明可能會出現的任何更動。

(中時電子報)