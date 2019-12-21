自由路五金電料商圈為推廣行動支付，舉辦1元競標拍賣活動，場面熱鬧。(林欣儀攝)

配合政府推動行動支付，2年前才搬遷完成的台中市五金電料商圈21日舉辦1元競標，包括手推車、循環扇或工具車等全都1元起標，吸引許多民眾搶標、氣氛熱絡。商圈強調，透過競標模式除推廣行動支付概念，也希望擴大現有商業模式、增加零售客群。

「500元第一次！」市價1300元的日式手推車剛搬上舞台，就吸引參與者搶標，氣氛熱烈。台中五金電料商圈原本位於建國市場周邊，常吸引不少民眾、工廠來聚落消費，配合市場改建等政策，業者陸續搬遷至自由路四段，並於2年前完成商圈聚集與登記，現有業者約64家。

商圈副主委江煥堂說，商圈搬遷後，有部分民眾仍不知道，為了吸引消費者來購買、同時配合政府行動支付政策，特別舉辦競標活動，總計40多件商品全都1元起標，為鼓勵民眾，立即下載行動支付付款者再打9折。

自由路五金電料商圈是全台第一個以五金電料為主的商圈，業者表示，中部地區為傳產主要部落，東區在早期更聚集百餘家工廠，也逐漸形成「五金街」、是早期知名的「黑手仔堀文化」。自由路五金電料商圈楊勝雄主委強調，目前消費族群以工廠居多，透過行銷盼增加零售客，民眾可來此購買水管、電話等，也享受職人級諮詢。

(中時 )