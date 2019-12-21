頸部、脖子以上的痛，包括臉，都叫頭痛。估計全台灣每天有超過10萬人天天在頭痛。每月至少發生一次頭痛的人，高達六成比例。

其實，腦子本身並不會產生頭痛，因為大腦本身沒有疼痛的接收器。而是因為頭部的組織，包括皮膚，肌肉、腦血管、眼睛及耳朵等對痛很敏感，一旦它們受到刺激或者處於不正常狀態，才會引起疼痛。

頭痛依發作的部位、痛感等特徵可大致分為10種︰

1.【肌肉緊縮性頭痛】

原因：因焦慮及壓力導致顱骨外的肌肉群產生不正常收縮。難以跳脫緊張、壓力與焦慮的現代人，最無法避免的兩大頭痛─緊縮性頭痛與偏頭痛就佔全部頭痛的90％以上。

緊縮性頭痛最常見，大約每十個人當中，就有九個人曾犯過。

●頭痛部位：頭部雙側、前額、後腦杓、整個頭部一圈，也可以在某一側太陽穴。

●痛感及症狀：頭部感覺束縛及壓迫感，是鈍鈍、深部或帶狀式的頭痛，也會引起脖子的痠痛、僵硬以及脹感。通常醫師壓病患頸、背部，會有痛點。

如果長期處於緊張的環境，或是工作必須長期維持某種特別的姿勢，更容易引起頭痛。心情不好、焦慮不安，則會加重頭痛。

●治療方式：止痛劑、肌肉鬆弛劑、抗憂鬱劑、生理回饋法、學習放鬆技巧、運動及改變環境等。

2.【偏頭痛】

原因：可能跟家族遺傳、體質有關，使得動脈對體內一些化學物質（如血清素）十分敏感，做出過度緊縮與擴張的反應，引發偏頭痛。好發在年輕女性。

有一些誘因會促使偏頭痛發作，例如食物（如紅酒、巧克力及乳酪等）、睡眠不足、緊張、吵鬧及空氣不流通或溫差大的環境、服用避孕藥等，都會促使頭痛發作或加重。

●頭痛部位：不一定侷限在一側太陽穴，也可能兩側都痛。

●痛感及症狀：頭痛的症狀是一放一縮如脈搏跳動般的搏動性抽痛，患者常常形容是「丟丟痛」或是抽痛，有時會伴隨噁心、嘔吐、怕光、怕吵，且身體活動很不舒服，常常需要安靜休息。

有兩、三成的人在頭痛前會有預兆，稱為「預兆偏頭痛」或「典型偏頭痛」；沒有這些先前症狀者，稱為「無預兆偏頭痛」或「尋常偏頭痛」；還有人屬於「沒有頭痛的偏頭痛」，只出現預兆。

視覺障礙是偏頭痛預兆最普遍的特徵，例如：眼冒金星、無色光點、閃光、彎曲線條或形狀，視野有盲斑擴散，視線模糊或朦朧……。另外也可能出現皮膚發麻、刺痛、肌肉無力，或口齒不清、暈眩，無法了解別人說話的言語障礙等預兆。

●治療方式：大部份偏頭痛患者只有急性發作時才需要治療。除了使用預防性的藥物，生活上也需要改變。

目前的藥物並不能使偏頭痛完全不發作，但是可在80％的病人身上，減少一半以上的發作次數。

偏頭痛發作可能跟血清素有關。血清素會影響腦膜動脈血管的收縮、擴張，引起抽痛。（偏頭痛發作示意圖／康健雜誌）

3.【叢發性頭痛】

原因：可能與環境的改變及花粉季的來臨有關，常發生在中年男性。

●頭痛部位：表現為密集的一側眼眶或顳側頭痛。

●痛感及症狀：週期性發作是叢發性頭痛的一個特點，每年一段時間是叢發期，持續約2～3個月，這期間頭痛常發生在每天同一時間。痛起來時，伴有同側眼結膜充血、還會流鼻水、流眼淚，前額及臉部則略為腫脹，有時眼瞼會下垂。

●治療方式：治療以解除疼痛及事先預防為主。生活型態需稍加調整：避免喝酒，尤其是疾病發作時、戒菸、旅行時，需預備類固醇藥物、避免含硝酸鹽的食物。

4.【急性青光眼造成的頭痛】

原因：好發於老年人身上。急性發作，眼壓過高，超過正常標準（21汞柱/毫米），傷害到視神經，會引起頭痛。

●頭痛部位：眼睛脹痛，好像要炸掉一樣，頭痛侷限於眼眶同側頭部，不降低眼壓，頭會持續疼痛。

●痛感及症狀：發作時除了頭痛外，視力會變模糊，眼壓過高則會產生角膜水腫。

●治療方式：不像高度近視引起的慢性青光眼，完全沒有症狀，急性青光眼的症狀非常明確，所以可以早期發現，治癒率比較高。

5.【電腦螢幕症候群引起的頭痛】

原因：當眼睛看近處時，是利用眼睛內的睫狀肌，但是過度看電腦、電視及近距離閱讀，會使得這塊肌肉因過度緊張而疼痛。

●痛感及症狀：隨著視力的使用，容易疲累，頭痛。

●治療方式：讓眼睛休息，醫師會以鬆弛眼睛的藥水治療。

6.【竇性頭痛】

原因：鼻竇發炎引起頭部疼痛。

●頭痛部位：單側或雙側的鼻竇表層有鈍痛及壓痛。

●痛感及症狀：常伴隨鼻塞及膿性鼻涕等症狀。

●治療方式：治療以抗生素、鼻用類固醇及去除腫脹劑來處理。

7.感染引起的頭痛

原因：傷寒、流行性感冒、瘧疾、腦炎及腦膜炎等急性感染性疾病都會引起頭痛。

●痛感：急性頭痛。

8.【頭部外傷的頭痛】

原因：因車禍、摔跤、重擊、無意中敲到冰箱、車門等，而導致腦內出血。

●頭痛部位：起初僅有頭痛、頭暈，病人經常不以為意，隨著血塊擴大，頭痛加劇，有些病人會痛到哀叫。

●痛感及症狀：嘔吐及發燒。

●治療方式：可能需做腦部引流手術。

9.【腦瘤】

原因：腦瘤擴大到壓迫腦膜、血管及神經而產生頭痛。

●頭痛部位：隨著腦瘤的長大，腦壓增高，疼痛會更加劇烈。在頭部深處覺得痠痛、不舒服及壓力重重的感覺。

●痛感及症狀：視力模糊、步態不穩、肢體麻木或無力、記憶明顯變差、情緒失控、行為舉止錯亂。

●治療方式：外科手術切除或放射線治療。

10.【腦動脈瘤破裂】

原因：腦動脈瘤破裂導致蜘蛛網膜下腔出血。

●頭痛部位：突發頭部劇痛，好像炸彈爆破或被棒子重擊一樣。

●痛感及症狀：輕者頭部劇痛、頸部僵硬、噁心、嘔吐，但是意識並不一定消失，重者可能昏迷或死亡。第一次小出血後若沒有立即就醫，則24小時內可能再次出血，死亡率非常高。

●治療方式：

‧栓塞手術：將白金線圈經導管從鼠蹊部進入身體，往上到頭部，填塞住動脈瘤，讓它不再長大，減少破裂風險。

‧開顱手術︰打開頭蓋骨，找到動脈瘤的位置，用動脈瘤夾夾住它，讓血液無法再滋養它長大。

(中時電子報)