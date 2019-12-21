台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書開炮，指出民進黨早在2016對柯文哲啟動殲滅計畫，批小英放任國家，讓派系吃乾抹淨，柯文哲表示，「這也沒什麼」，並強調那個讓高雄負債的那些人全部都跑到中央當大官，一定要有人出來提醒 ，以前是一個高雄地方的現象，現在變蔓延全國，「這開什麼玩笑 」。

陳佩琪在臉書指出，2016年政黨輪替、新政府尚未上任，有次她應邀到某個地方演講， 講到女性議題，她跟聽眾說「我們終於有一個女總統了」，陳佩琪說，事後回想，那時她和先生真的是傻呼呼，不知道這個黨已經認定先生是他們鎖定的未來潛在對手，已經對他啟動「殲滅計畫」。陳佩琪認為，蔡英文若一個不是壞人的人，為何會放任國家讓派系如此吃乾抹淨？過去的北農人事爭議，就是最好的例子。

對此柯文哲表示，「她講這幹什麼，這也沒什麼奇怪」，並說這是很多人的看法，人家問他「你怎麼常常打高雄的財政」，那個讓高雄負債的那些人全部都跑到中央去，現在蔓延全國，一定要有人出來提醒，要說警告，不然以前在高雄虧成這樣，現在跑到中央去，每個都當大官，以前是一個高雄地方的現象，現在變蔓延全國，「這開什麼玩笑」。

對於現在是否跑走就可以不用負責？柯認為，現在有任期的民主政治就是這樣，這就是為什麼台灣常常出現大撒幣政策就是這樣，「反正我當選可以連任，至於債留子孫以後的自己想辦法」，這就成為台灣中央到地方政府，負債越來越厲害的原因。

至於是否後悔台灣出現女總統？柯文哲說，不會啊，不能用事後說當時，「當時大家都很高興啊，沒錯啊」，至於蔡英文是不是壞人，柯緩頰說，「不要這樣講，我們要把每一個人都當做好人來看待」。

(中時 )