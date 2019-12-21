警察廣播電台人氣主持人「阿國」洪宗適，驚傳17日晚間7時許，在松仁路與網友相約開毒趴時，遭信義分局吳興街派出所員警當場查獲他身上持有一小包安非他命毒品，被依毒品罪嫌送辦。阿國曾獲警政署第一屆「好警察」代表，也常主持反毒宣導活動，卻傳出自己吸毒被捕，顯得格外諷刺。

警廣21日表示，阿國是依據「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」進用的約僱人員，不是警察、公務人員，工作規則有明訂吸食毒品為終止契約之事由，所以已與阿國終止僱用契約，18日離職。

警廣表示，阿國發生此事，自毀前途，電台深感痛心與遺憾，會全力配合檢調機關調查，並將強化考核工作及法治風紀教育。

警方周二在網路巡邏時，發現有人在約砲，還暗示會有好東西助性，員警遂與對方相約在松仁路巷子裡碰面。待發現男子持有毒品，警方立即表明身分，令阿國嚇得呆楞在現場，被帶回警局偵訊後，員警才發現他竟是警廣知名主持人。

阿國被搜出持有一點多公克的安非他命，但不願供出毒品來源，警訊後，被依毒品罪嫌移送法辦。

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(中時 )