西方婚禮在收禮金方面與我國不太相同，我國習慣大多是當天收禮金，西方婚禮則不然，若遇到錢不夠時，能先向親友「預收」。國外有一對新人，便看準了這點，在收了3萬美金(約台幣90萬)後，隨即取消婚禮。誇張的行逕令親友憤怒外也引起網友大罵。此事在網路上引起病毒式的瘋傳，不過最近遭人踢爆，這似是平台的宣傳噱頭。

據《BuzzFeed News》報導，有一名稱為帕姆(Pam)的新娘在自己的臉書上，表示將取消與未婚夫愛德華的婚禮，原先向親友收取的90萬元婚禮禮金也不會退還。她在文中高調地寫道：「不用擔心，你們給的錢不會白費將會用在接下來的蜜月當中」並誇張的表示，待蜜月結束後會重新定一個新的婚期，邀請大家贈禮或給禮金。這樣的行徑無疑惹火許多人。

帕姆囂張的態度引起許多人不滿，這篇文章被瘋狂的轉傳，還引起許多媒體報導。隨後這篇文章被放在「Redditor」，使Redditor湧入瘋狂的人群，大家都渴望知道最新消息。

接著，有趣的事情發生了。有人將更多來自「帕姆」帖子評論的截圖PO到了一個稱為「CapturedIt.club」的網站。該報導發現，這個網站是在「帕姆事件」於Redditor的同一天創建的。隨後，一張私人聊天截圖令事情更加撲朔迷離。

在一位稱為「Soup-yCup」寄給Redditor的私人聊天訊息中，該報發現竟有最初發表病毒式帖子的人才能看見的東西。儘管如此，這些「更新」的內容仍不斷被轉發，內容主要提到家族成員要求兩人還錢等。

除了更新內容有問題外，該報也發現原PO帕姆曾表示，蜜月前若有人想寄禮物給他們可以至「亞馬遜結婚禮物登記」，然而根據調查，亞馬遜網站上根本沒有任何登記紀錄。新聞發布後，Redditor已經將帖子刪除。而CapturedIt網站的內容也全遭刪除。

(中時電子報)