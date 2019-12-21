新科北影影后李亦捷得獎後的第一個作品《我在台61，發現動人的幸福故事》，和演員楊鎮、日籍演員福地祐介在台61線西濱路上談3角戀，各別以開車、騎重機、騎單車的方式，在這部公路微電影擦出微妙火花。

李亦捷在片中飾演一位跑文化線的記者，邊跑新聞邊在台61線沿途的廟宇求愛情及事業運，中途碰上重機騎士楊鎮，兩人不僅有5秒吻戲，還在蚵村互相餵蚵搞浪漫，糗的是，蚵的殼一邊是平的、一邊有凹陷，剝開後蚵肉應該要在平面那側才好就口，結果李連3顆都剝錯面，搞得楊鎮必須伸舌頭去把蚵肉舔出來，一點都不浪漫，發出的「簌簌」聲甚至有點情色。

這已是李亦捷跟楊鎮的第3次合作，最近楊鎮迷上玩夾娃娃機，兩人開拍的第一天，楊鎮就送女生一個大娃娃，李說：「那幾天拍戲睡覺就拿來靠頭，很感謝他。」至於對戲福地祐介，她形容：「我們私下太像朋友，比較沒有男女之間的火花。」

楊鎮（前排左起）、福地祐介、李亦捷和多位重機騎士們一起完成拍攝。（李鼎提供）

導演李鼎透露，楊鎮當兵時是駕駛重機的兵種，對車子瞭若指掌，騎車畫面都親力親為，而福地祐介則演出熱愛速寫的單車客，片中速寫戲碼也都是親自動筆。

為記錄台灣最美的公路台61線，電影拍攝啟用空拍機跟新型攝影器材「穿越機」，穿越機操控者必須戴著VR式護目鏡，效果比起空拍機，更有種候鳥飛行視角，可以追重機、汽車跟著拍，一台要價幾十萬元。

(中時 )