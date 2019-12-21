柯文哲受訪。（趙雙傑攝）

台灣新住民發展協會和台北市政府今日舉辦「感恩義剪過好年台北與你好好慢老暨大江南北新住民園遊會」活動，邀請百位時尚設計師前來義剪，要為年滿60歲以上的長者，造出最美麗耀眼的新造型，吸引許多長者前來參加，台北市長柯文哲也應邀出席並體驗活動。

(中時 )