柯P出席新住民感恩義剪 為長者改變新造型過好年 11:192019/12/21 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲應邀出席並體驗活動。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲受訪。（趙雙傑攝） 台灣新住民發展協會和台北市政府今日舉辦「感恩義剪過好年台北與你好好慢老暨大江南北新住民園遊會」活動，邀請百位時尚設計師前來義剪，要為年滿60歲以上的長者，造出最美麗耀眼的新造型，吸引許多長者前來參加，台北市長柯文哲也應邀出席並體驗活動。 (中時 ) #活動 #新住民 #感恩 #園遊會 #長者 #柯文哲 #柯P 也許您會感興趣 推薦閱讀 票投民進黨才浪費 04:102019/12/17 時論廣場 第二屆親善大使暨全球菁英傑出企業典禮 彰顯美善與公益 14:522019/12/17 新消息 民進黨：假消息進階雙語版 新住民也受害 17:582019/12/17 政治 歐買尬！林濁水酸柯文哲愈來愈韓國瑜化 21:242019/12/17 政治 柯文哲：綠犧牲1個楊蕙如 還有千萬個她 04:102019/12/18 政治要聞 不選2020柯文哲力拚軸線翻轉 04:102019/12/18 地方新聞 怒批中央效率爛 愛講幹話大撒幣 04:102019/12/18 地方新聞 政見發表第2輪 小英猛批韓：言而無信又歧視新住民 20:082019/12/18 政治 柯文哲幫韓國瑜撿槍 04:102019/12/19 時論廣場 為小英網紅價碼提告 柯文哲諷綠黨是太監 13:402019/12/19 政治 生活熱門新聞 雨具準備好！氣象局發大雨特報：這3地方雨最大 - 生活 被謝和弦嗆奶大又怎樣 記者正面照曝光！網驚：他沒騙人 - 生活 醉夫看到妻穿蕾絲慾火焚身 爽完打開燈崩潰了 - 生活 好市多當小七逛 男1個月後收帳單傻眼 - 生活 好市多買什麼？ 營養師曝健康必買清單 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。