◎東管處徵20對夫妻 元旦迎曙光

東部海岸國家風景區管理處辦理2020年元旦迎曙光，將邀請國內20對曾在三仙台拍過婚紗或情侶照，或正好結婚滿20天、20個月或20周年等的夫妻檔迎接第1道曙光，獲取更多愛的能量，錄取者享有好康的免費飯店住宿及大餐，現有19對報名。

◎信義鄉踏雪尋梅 迎1月5日花季

每年冬季是南投縣信義鄉的觀光旅遊旺季，信義鄉農會19日在梅子夢工廠園區宣布，踏雪尋梅系列活動將於22日開始，花季則在明年1月5日起跑，邀請民眾前來展開一場浪漫又溫馨的賞梅之旅。

◎千人薩克斯風齊聚 邀你來台中賞燈

「2020台灣燈會在台中」。主展區於明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出；副展區今年12月21日於文心森林公園提前點燈。文化局15日特在麗寶樂園舉辦「千人薩克斯風」活動；全台1068名薩克斯風樂手大會師，一齊演奏《快樂的出帆》名曲，並排成2020台灣燈會意象，邀請大家一起到台中賞燈。

◎史上展期最長 燈會飄香飄雪

2020台灣燈會在台中！台中市迎接副展區文心森林公園12月21日點燈，市長盧秀燕16日搶先預告，將邀請國際知名IP「戽斗星球」與「熱帶水果鳥」動物明星，打造童趣樂園，展期橫跨耶誕節、元旦、農曆新年、元宵節、情人節等5大節日，還有史上第一「有香味、會飄雪的台灣燈會！」

◎卦山月影燈季 從冬至亮到元宵

點亮美好彰化！八卦山「彰化月影燈季」2公里長燈區，將從冬至夜一路亮到元宵節，22日將有天空音樂季在縣立體育場登場打頭陣；彰化縣長王惠美17日化身DJ，歡迎各界都來八卦山賞燈、聽音樂，感受璀璨的卦山風華。

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(中時電子報)