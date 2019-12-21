由韓國瑜競選辦公室舉辦的高雄光榮周年慶挺韓大遊行，將在今天中午12點正式展開，為了防止遭到有心人士使用奧步抹黑或是製造事端，韓競辦副執行長孫大千上午在臉書發文呼籲，「就在今天，讓所有的庶民夥伴用實際的行動，落實「愛與包容」的胸襟，展現台灣民主精神的價值。」
孫大千PO文表示，在今天的挺韓大遊行中，拜託每一位庶民夥伴，擔任活動的糾察隊。第一，在前往遊行集合點的路途中，見到任何的言語衝突，請立即出面制止，緩和現場狀況。第二，倘若遇到不明人士刻意用言語謾罵挑釁，請立即出面呼籲現場的支持者冷靜理性，切勿上當引發事端。
為了防止維持秩序，孫大謙也提醒民眾，第三，請善用隨身手機，側錄任何可疑人士的行為，以及爭議場合的狀況，以便後續還原真相。第四，在活動過程中，請規勸熱情庶民夥伴，小心維護遊行路線中的公有財產，並且避免造成沿線店家和居民的不便。
第五，如果出現任何不該出現在遊行活動現場的旗幟和標語，請在第一時間搜證，並且就近通知工作人員，慎防有心人士刻意借機栽贓抹紅。
孫大千最後呼籲，所有的庶民們，「就在今天，讓所有的庶民夥伴用實際的行動，落實「愛與包容」的胸襟，展現台灣民主精神的價值。」
(中時電子報)
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