中國國家主席習近平20日晚間應約與美國總統川普通電話。習近平表示，中美兩國在平等和相互尊重基礎上達成了首階段經貿協議；但他也強調，中國對美方近期在涉及台灣、香港、新疆、西藏等問題上的消極言行表示嚴重關切。

新華社21日報導，習近平表示，在當前國際環境極為複雜的背景下，中美達成首階段貿易協議有利於中國、美國及世界和平和繁榮。

習近平表示，開展中美經貿合作為中美關係穩定發展、為世界經濟發展做出了重要貢獻，雙方在合作中會出現一些分歧，只要雙方始終把握中美經貿合作互利共贏的主流，始終尊重對方國家尊嚴、主權、核心利益，就能夠克服前進中出現的困難。

另一方面，對於美方在涉台灣、香港、新疆、西藏等問題上的消極言行，習近平指出，這些做法干涉了中國內政、損害了中方利益，不利於雙方互信合作。他表示，願繼續透過各種方式與川普保持聯繫，就雙邊關係和國際問題交換意見。

報導稱，中美兩國領袖還就朝鮮半島局勢交換意見。習近平強調，要堅持政治解決的大方向，各方要相向而行，保持對話以緩和情勢。

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