英國當局今天起訴一名美國外交官的妻子，她涉入一起造成19歲少年死亡的車禍後返美，以外交豁免待遇為由拒絕回到英國受審。

此案對英美之間的緊密關係來說很棘手，並掀起關於外交人員在不涉國家安全的案件中可享有何種程度豁免待遇的議論。

今年8月27日，19歲的鄧恩（Harry Dunn）在英格蘭中部的北安普頓郡（Northamptonshire）空軍基地附近騎機車與一輛逆向行駛的汽車相撞而身亡。美軍把這個基地當作聯絡樞紐。

薩庫拉斯（Anne Sacoolas）於10月坦承當時是她駕車，但她引用外交豁免權，拒絕鄧恩雙親要她返回英國面對司法審判的要求。

此案對英國首相強生（Boris Johnson）來說是個政治難題，為了彌補英國脫離歐洲聯盟後可能帶來的損失，他正與美國培養良好貿易關係。

美國國務院對英方決定起訴表示「失望」，重申美方認為薩庫拉斯在此案中享有外交豁免待遇。

英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service）表示，已授權北安普頓郡警察在被告缺席的情況下，以危險駕駛致死的罪名起訴薩庫拉斯。

檢察長史密斯（Janine Smith）在聲明中說：「針對薩庫拉斯的刑事訴訟現在已展開…她有權獲得公正審判。」

(中央社)