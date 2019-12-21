挺韓「南方崛起高雄周年慶」遊行21日下午1點11分即將開走，高雄凹仔底公園一早就聚集大批支持者，主辦單位安排各種表演活動，創作挺韓歌曲《庶民選總統》的原住民獨立樂團「聽見台灣的美」將受邀上台演唱，他們也將在台上首度公開新作品《庶民的心聲》，歌詞中提到來自台灣各縣市包括離島的庶民，對抗不實的民調，庶民報數一心力挺韓國瑜。

「庶民音樂人起義！」原住民樂團「聽見台灣的美」今年6月30日新竹首唱《庶民選總統》，因旋律輕快、歌詞振奮人心，被韓粉廣為傳唱，今天挺韓遊行也將合唱這首歌曲，作詞者黃韻齡、作曲者劉翰安親自上台演唱。

黃韻齡透露，前幾天氣溫很低的時候，她一邊抱著貓一邊發想，很快寫成新歌《庶民的心聲》，之後由劉翰安譜曲，今天挺韓遊行台上，他們會自彈自唱，首度演唱這首新歌。

黃韻玲說，《庶民的心聲》是用全民報數的方式，把來自各縣市的庶民全部數一次，諷刺假的民調是什麼把戲，真實的庶民心聲全力支持韓國瑜。

《庶民的心聲》歌詞

詞：黃韻齡

曲：劉翰安

中華民國的未來

全國庶民的期待

庶民起義站出來

中華民國有未來

見證國瑜勇敢的精神

愛國愛民獲全民支持

假的民調是什麼把戲

庶民一心支持韓國瑜

庶民報數：基隆

台北 桃園 新竹

苗栗 台中 彰化 南投

雲林 嘉義 台南 高雄

屏東 台東 宜蘭 花蓮

澎湖 金門 馬祖

全體立正向正義看齊敬禮

你聽那庶民的心聲

你看那挺韓的人潮

一波又一波像海浪洶湧

團結力量令人感動

國瑜國瑜我們支持

全民的希望交托給你

青天白日再現光芒

中華民國萬歲萬萬歲

(中時 )