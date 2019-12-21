小禎近來愛情事業兩得意，喜歡在臉書分享日常生活的她，在臉書上傳一支愛貓被關在籠子的影片，但疑似遭到正義魔人留言圍剿，讓她立刻PO文解釋背後原因。

小禎在臉書上傳了愛貓被關在籠子裡的影片，只見貓扶著籠子的欄杆站起來，還頻頻發出叫聲，尤其兩顆大眼睛緊盯著掌鏡的小禎看，委屈模樣讓人看了心疼，而小禎則是叫著貓咪的名字「妹妹」，讓它更想鑽出籠子跑出來，至於旁邊的貴賓狗則是直接在地上打滾，兩隻寵物超萌模樣讓許多網友都融化了，只不過愛貓關在籠子裡疑似引起正義魔人謾罵，也讓小禎急忙出面澄清。

小禎將貓關在籠子的影片引發熱議。（影片／胡小禎臉書）

小禎表示會將愛貓關在籠子裡籠子裡，主要是它因為要吃飯上廁所，然後狗又愛吃她的大便，所以就先暫時把籠子關起來，接著更強調：「真的是看到妳什麼毛病都沒了」，寵愛愛貓的心意不容質疑，對此網友也紛紛回應：「大家應該尊重主人怎麼處理這件事情」、「這年頭到處都是魔人，發文也要先交代一切，辛苦了」。

(中時電子報)