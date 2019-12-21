以後想看「綠衫軍」塞爾提克贏球，就看塔圖、傑倫布朗兩名探花球星表演就對了！塔圖與布朗21日各拿26分，且只打前3節就打卡下班，幫助塞爾提克114比93輕取傷兵累累的活塞，也讓「帥哥射手」海沃德(左腳)可以安心繼續養傷。

本季只要2017年選秀探花塔圖、2016年探花傑倫布朗兩人得分同時突破20分，塞爾提克拿下8勝0敗的完美戰績，證明兩人在塞爾提克的重要性，確實超越其他的綠軍球員，不過先前3個球季出現同樣情況，塞爾提克只拿3勝3敗。

只是眼見自家雙探花表現優異，塞爾提克明星主控肯巴沃克反而陷入低迷，全場投6中0，只靠罰球拿下2分，另有11助攻、7失誤，代表沃克就算再低迷，只要塔圖、傑倫布朗展現應有得分破壞力，塞爾提克想要輕取對手毫無難度。

苦吞3連敗的活塞，目前包含布雷克葛瑞芬、雷吉傑克生、肯納德等先發主力都在傷兵名單，就連最近替補表現優異的替補中鋒伍德，也因膝蓋扭傷缺陣，加上最近活塞盛傳已把「雙塔」德拉蒙、葛瑞芬擺上交易檯面，球隊氣氛不差都難。

(中時 )