李四川也呼籲，希望兩邊市民能夠理性訴求，讓活動和平落幕，為了1221這兩個活動，警察局兩個多禮拜來做了很多模擬，他也開過3次應變會議，希望能夠讓活動和平平安落幕。(劉宥廷攝)

高雄挺韓、罷韓遊行21日街頭對壘，警政署長陳家欽一早進駐高雄外，高雄副市長李四川也率相關局處到市警局成立應變中心，處理各項臨時狀況至活動平和落幕；對於國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜是否有關心這次警力佈署，李表示，有報告過，我們會做最好的布置。

李四川表指出，大家在10樓看到的不只是高雄市政府警察局，還包括其他局處也全部進駐應變中心，除各路口監視畫面會顯示在應變中心之外，「我們的交通局、捷運局也會在這裡了解、掌握活動與狀況」。

李四川也呼籲，希望兩邊市民能夠理性訴求，讓活動和平落幕，為了1221這兩個活動，警察局兩個多禮拜來做了很多模擬，他也開過3次應變會議，希望能夠讓活動和平平安落幕。

對於陳家欽和李四川各自坐鎮警政署、高市府的指揮應變中心，同一棟市警局內的7樓和10樓，令人嗅出一些中央、地方的眉角；李四川說，還沒有，等一下會到7樓去跟陳感謝。

(中時 )