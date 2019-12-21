國民黨主席吳敦義因為「衰尾查某」一詞惹議，還被封為豬隊友，對此吳敦義上午表示曾說「衰尾」，但否認後面有接「查某」二字。

吳敦義表示，蔡英文執政讓台灣經濟不好、社會不好，他只是針對可受公評之事發言。

(中時 )