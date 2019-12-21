🇨🇳 With #ChineseNewYear approaching...



...we wanted to wish all our Chinese fans around the world a very special celebration 🎉 pic.twitter.com/zhXDjObjNB — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2019

英超球星厄齊爾(Mesut Ozil)一則評論新疆的推文引起大陸球迷憤怒，雖然沒有波及整個聯盟，但是英媒BBC擔憂「中國將會成為足壇最大的麻煩」。厄齊爾的母隊兵工廠在大陸擁有近2億球迷，相當於英國總人口3倍，顯然兵工廠難以承受封殺的後果。

BBC報導，大陸球迷焚毀厄齊爾球衣與商品，在網路謾罵厄齊爾，日本公司出品的足球電玩遊戲《eFootball PES 2020》特別在大陸區版本移除了厄齊爾。遊戲商的嗅覺都如此敏銳，兵工廠更早就明白大陸市場的重要，他們農曆新年曾推出拜年打麻將的廣告，當時厄齊爾也是其中一員。

「英超被夾在中國的人權紀錄和體育市場的龐大消費力之中。」在英超海外轉播總收入，大陸就超過了10%，至少5億英鎊。BBC認為這情況難以改變，因為大陸對足球賽事的需求非常高，英超未來只能謹慎走在中國人權的鋼索上去攫取更多的市場利益。

(中時電子報)