昨日交通部宣布，8大交通新制將於2020年的1月1日正式上路，其中包含提高機車駕訓班的補助金、超跑拖吊費最高2萬元以及快速公路小車拖救基本費用為1千5百元等，提醒民眾要多加留意，以免荷包消風。

一、台鐵商務專車 恢復收取專車費

近期商務專車的車廂重新設計打造，因此將從明年1月起上線，提供給民眾租車的服務，因此先公告將恢復申請專開列車的專車費。

二、超跑拖吊費 最高收費2萬

高公局表示，為解決低底盤或昂貴車輛於國道發生事故或故障之拖救作業延遲問題，根據新車價值及底盤高度，研訂新的收費標準，分別為1500元至2萬元不等。底盤高度分為10公分、12公分、15公分為界，共4級距、新車價值以200萬元、500萬元、1000萬元、2000萬元為界，共5級距，其中底盤高度低於10公分且新車價值超過2000萬者，費用為2萬元最高。

三、快速公路小車拖救 基本費1千5百元

公路總局表示，小型車輛拖救服務費用區分為「拖救費用」、「待時費」及「現場作業費」。拖救里程在10公里以內，收基本費1500元（大型重型機車2400元）為上限，超出10公里之里程，每公里加收50元。

大型車輛拖救服務費用則區分為「拖救費用」、「待時費」及「其他服務項目費用」，大型車依車種噸數，收取2625元至6825元基本費，超出10公里之里程，每公里加收55至85元。

四、機車族有福 駕訓班補助1千3百元

機車族注意囉！參加機車駕訓班的學員，補助金額從新台幣1千元提升至1千3百元，補助人數也增加為1萬人。

五、大型車行車視野輔助系統 納入定檢項目

大型車應裝設符合規定的行車視野輔助系統，或是左右兩側視野鏡頭，及可顯示車身兩側影像之車內螢幕，車的右側裝設一個外部近側視鏡，並於車輛右前側裝設雷達警示系統、顯示車輛四周影像環景系統的任何1個裝置。

六、超過26歲以上高齡客機退場

交通部部務會報通過「民用航空運輸業管理規則」第11條規定修正案，確定2020年元旦起強制26年以上，民用航空運輸業所使用的高齡客機退場，不得使用。

七、台灣地震震度8級變10級 提升救災效能

台灣地震頻仍，但在強震以上的分級較寛，不利區分災情差別。氣象局表示，地震震度將採新分級，從行現震度8級改為10級，將震度5級、6級再細分為5弱與5強、6弱與6強，新制將於明年元旦起實施。

八、國際航線船舶燃油硫含量管制標準 降至重量0.5%

根據《防止船舶汙染國際公約（MARPOL）附錄VI》，第4條及第14條規定，船舶自明年1月1日起，應採用低硫燃油（硫含量以重量計0.5%以下）、具同等減排效應裝置（如脫硫裝置）或替代燃料。交通部說，我國籍國際航線船舶燃油硫含量管制標準，以重量計3.5%降低到0.5%，並規定要全程使用，可降硫氧化物的排放量，藉以維護空氣品質。

(中時電子報)