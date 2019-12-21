明天(22)就是冬至，國人按習俗習慣在這天吃湯圓「象徵團圓」，但許多人不知道，這天有「百鬼夜吟」說法，陰氣特別重，也是「鬼節」的一天，要多注意許多「禁忌」，尤其是房事，港媒報導玄學曾點出下列冬至5大禁忌與習俗。
●冬至是鬼節
由於這天是一年中日照最短的一天，氣溫往往較低，因此陰氣十分重，就有了「冬至百鬼吟」的說法，為了消除疾病、霉運、祈求平安，民眾會在這天燒紙錢，且在下午5時之前完成。
●勿熬夜
因為冬至這天寒冷，陰邪之氣也在這時最為濃烈，人的陽氣變得特別虛弱，應避免熬夜，否則容易引導致「洩氣」入侵。
●房事別太操
冬至為了防止陽氣外洩，招致大小病狀上身，夫妻行房不宜過度操勞。
●湯圓必須是雙數
冬至吃湯圓象徵團圓、添歲，為求吉利，吃湯圓必須吃「雙數」，代表「成雙成對」。
●媳婦不能回娘家
媳婦這天不宜回娘家，否則會沖煞到公婆，原因是這天較為寒冷，古時為避免媳婦出門會染風寒，也擔心家中公婆因為低溫不適，又沒人在家看顧，才會流傳此說法。
(中時電子報)
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