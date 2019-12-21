首航旅客開心地準備登機。（范揚光攝）

台北-峴港定期航線由空中巴士A-321機型執飛。（范揚光攝）

看好越南航線市場商機，長榮航空決定將台北-峴港航線包機改為定期航班，首航儀式於今(21日)在桃園機場舉行，日後將天天有1班飛機直飛越南峴港，並將由空中巴士A-321執飛。

長榮航空企劃室副總經理廖至維表示，光是今年1月到10月間，從台灣赴越南的人數就超過70萬人次，越南來台的旅客也超過30萬人次，合計旅客人數超過100萬人次，顯見台越間的旅遊市場成長快速，包機已經不能滿足市場需求，經過評估，長榮決定將原本5天1包機的峴港航線，改為每日定期航班，由於旅客量持續成長，未來也將加大機型或是增班因應。

長榮在1992年開闢台北-胡志明市航線、2003年開闢台北-河內航線，加上今年的台北-峴港航線後，已完成越南北、中、南3大城市的布局；由於長榮長期積極經營越南市場，不但方便國人前往旅遊及洽公，更成為許多越南民眾往返美西的首選。

目前長榮每周有超過80班的北美航線，台北-峴港定班開航後，將更有利拓展北美及東南亞間的轉機客源，強化台灣在國際航線轉運的地位。

(中時 )