台中市警察局第六分局分局長盧廷彰偕同高和春貴慈善基金會執行長沈千慈等人，探診轄區內獨居老人、單親及弱勢家庭。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局加強重要節日安全維護工作努力，也為獨居老人、單親及弱勢民眾募集民生物資，20日結合台中市私立高和春貴慈善基金會及林厝里辦公室至轄區發放民生物資，讓弱勢居民歲末年終之際生活物資不虞匱乏，可以安心過好年。

和大工業有限公司董事長沈國榮秉持「取之社會，回饋社會」之理念，於104年成立財團法人私立高和春貴慈善基金會，經年累月持續關心、協助社區鄰里發展與推動在地公益活動，對社會、社區及弱勢團體付出最真誠的關心與行動。

台中市警察局第六分局分局長盧廷彰偕同高和春貴慈善基金會執行長沈千慈、經理陳岳煌及林厝里里長余進卿，拜訪轄區內獨居老人、單親及弱勢家庭，並將民生物資米、泡麵等親送家中，希望透過關懷溫暖弱勢族群的心，在社會每倜角落的民眾都能溫馨過新年。

盧廷彰表示，幫助弱勢民眾除了政府的力量，還需要社會大眾一同來努力，和大工業公司積極參與社會公益活動，善盡企業的社會責任，相當值得肯定，挹注、分享資源奉獻行善的義舉，社會將會更溫暖、祥和，也為企業回饋饋社會立下最佳典範。

(中時 )