中天節目《來去CHECK IN》22日晚間7點播出主題「美食南霸天：吃一次就上癮」，主持人郭彥均與巴鈺前進號稱「美食南霸天」的高雄，挖掘一次吃個夠的平價美食。「郭巴」二人組首站來到號稱「老闆說第3沒人敢說他1、2」的牛排吃到飽，不料巴鈺冷回：「牛排吃到飽不就那樣，而且有誰會說自己第3名啦？」但一入座馬上讓她改觀，滿桌的阿根廷道地料理以及貼心的桌邊服務，讓食材保有原味，可說平價美食頂級享受。

郭彥均忍不住大呼：「老闆你這樣怎麼會有錢？」巴鈺細細品嚐著肩胛與上蓋肉後驚人自曝：「這牛排會吃到引起內心最深的慾望，我現在想回家找老公。」惹來一陣笑聲。接著郭巴二人組選擇了一家網美甜點店，郭彥均形容：「這家甜點店只有『大』可形容，環境大、食物也大。」讓巴鈺超期待，果然一進門，眼光馬上被浮誇的草莓派吸引，郭彥均說：「這個數量，你去採草莓也採不了這麼多吧。」

郭彥均（左）、巴鈺大口吃美食。（中天提供）

但巴鈺覺得最特別的是，「這家店主打1年4季都有草莓，就算不是旺季，店家也會想辦法找到草莓，但是最重要的事，你如果有密集恐懼症絕對不能來。」吃得津津有味的郭彥均則完全不在乎，「雖然我是男生，但我真的很愛吃草莓，這邊的甜點讓我超享受。」巴鈺順口一句，「我以為你是女生耶。」讓郭彥均聽完差點拿水果派砸她。

郭巴二人組這次在高雄入住的是老字號飯店，一開房門便讓兩人大聲尖叫，原來親子房中從吃的到用的為兒童準備全套，還有會讓小孩玩到失控的多種玩具，正沉迷在小孩天堂的巴鈺，突然遭到郭彥均抓緊雙手激動的說：「我看到愛河了耶。」但他最大的收穫是意外發現只要小孩退房前整理好房內玩具，就能獲得汽車玩具，正想偷偷把玩具藏起來帶回家，卻被巴鈺發現，還故意笑他說：「你是我前輩，那這個就給圓圓（郭彥均女兒）吧。」郭彥均絲毫不以為意開心回說：「妳怎麼跟我想得一樣？」巴鈺白眼直喊：「怎麼好意思？」《來去CHECK IN》每周日晚間7點中天綜合台播出。

(中時 )