高雄挺韓、罷韓遊行大車拚，將闗乎高雄市長韓國瑜的政治前途！蔡英文政府上台3年半，年改使得國內主力消費大減、加上陸客人數暴跌，國內觀光業成為必須靠補助的慘業，也因此今日挺韓隊伍將有觀光業人員熱情參與。業者認為，觀光業至少7成以上是挺韓國瑜的，他們對韓國瑜有信心。
中評社報導，韓陣營評估，今日挺韓人數將有30萬人，旅館商業同業公會全聯會理事長，也是韓國瑜後援總會會長張榮南表示，屏東恆春將有1、200位觀光業者自發性組織車隊到高雄挺韓。過去3年多民進黨執政美化觀光人次，官方數字公布1111萬人次赴台，但實際觀光產業早已面臨寒冬，業者對這「1111萬」的數字無感，大家鬱悶在心裡無處發洩，因此觀光業界至少會有7成挺韓。
陸團駕駛長聯盟駕駛長、資深遊覽車司機辛金龍說，這次1221挺韓大遊行，遊覽車界沒聽到藍軍有任何動員，司機也沒接到派車業務，但有零星韓粉俱樂部、各縣市籌組的韓家軍成員來要車。他當天有得跑團不克參加，但精神上完全支持挺韓大遊行與南方崛起周年慶。
(中時電子報)
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