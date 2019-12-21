國民黨內人士近期頻頻失言，黨主席吳敦義嗆蔡英文總統「衰尾查某」、副總統候選人張善政酸蔡「沒生過孩子，不懂父母心」。新北市長侯友宜21日來北市幫藍委蔣萬安輔選時，被問到是否有話要建議吳、張？侯說，要虛心檢討、苛責自己，然後謝謝感恩別人的批評指教，再往前走。

媒體詢問，吳、張相繼對蔡總統失言，侯平常較不會失言，是否有建議給2人？侯說，每個人在過程中難免嘛，但別人的看法，要虛心檢討自己，苛責自己、感恩別人，謝謝別人批評指教，苛責自己、虛心檢討，再往前走。

針對國民黨總統候選人韓國瑜22日將到新北，侯是否同台？侯說，他每天都在新北市，新北市12名立委候選人，他都有責任義務在我市政工作以外時間去輔選，明天他會輔選，但也有市政行程要跑；每個人有自己時間，他也有自己的時間，若能碰再一起最好不過，但沒碰到沒關係，彼此加油打氣、一起努力。

對於挺韓與反韓遊行今日登場，是否有維安疑慮？侯說，警察要保障合法、取締非法，並希望罷韓、挺韓都能自我約束，順利和平落幕。至於民進黨副總統候選人賴清德也要去新北輔選，侯強調，每個人都能到新北，大家都喜歡新北，雖然每個人輔選對象不同，但都尊重別人跟自己，不是只有賴來，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、張善政及國民黨老朋友都來，誰來都一樣、一起加油。

侯友宜說，蔣萬安是服務實在又專業的立委，背景是律師、非常有正義感，問政有條不紊、據理力爭，他一訂力挺，且中山、北松山也是他服務過的地方，在這裡（五常街）曾經歷過槍戰（追捕陳進興）及重大刑案等，他有感情的連結，曾在此防守治安、有點滴與貢獻，他此次像回到家，希望老朋友支持蔣。

對於立委選情告急，侯說，選舉從來沒有人有樂觀條件，在大環境更要謹慎嚴峻面對，不管結果如何，樂觀往前衝，但也不掉以輕心，要握緊每位選民的手，告訴要做什麼、選後要遵守諾言，相信在不樂觀條件下還是有機會。

蔣萬安則說，他認同侯的理念，要堅持到最後一刻，都戰戰兢兢、沒絲毫鬆懈，全力衝刺打拚緊握每雙手。

(中時 )